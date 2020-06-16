"Марсель" продлил контракт с Пеле

"Марсель" объявил о продлении контракта с вратарем Йоанном Пеле, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2021 года.

37-летний Пеле выступает за "Марсель" с 2015 года. В нынешнем сезоне голкипер провел за марсельский клуб пять матчей во всех турнирах и пропустил четыре гола. Ранее он играл за "Ле Ман", "Тулузу" и "Сошо". Ориентировочная стоимость игрока составляет 250 тысяч евро.

Напомним, что сезон во Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, а "Марсель" вышел в Лигу Чемпионов.

Не пропустите: Отец Кузяева отреагировал на слухи об интересе "Марселя". | http://soccernews.ru