"Марсель" продлил контракт с Пеле

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"Марсель" продлил контракт с Пеле

"Марсель" объявил о продлении контракта с вратарем Йоанном Пеле, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2021 года.

37-летний Пеле выступает за "Марсель" с 2015 года. В нынешнем сезоне голкипер провел за марсельский клуб пять матчей во всех турнирах и пропустил четыре гола. Ранее он играл за "Ле Ман", "Тулузу" и "Сошо". Ориентировочная стоимость игрока составляет 250 тысяч евро.

Напомним, что сезон во Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, а "Марсель" вышел в Лигу Чемпионов.

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