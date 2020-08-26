"Марсель" продлил контракт с рекордсменом клуба

Вратарь "Марселя" Стив Манданда подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение между футболистом и марсельским клубом рассчитано до 2024 года.

35-летний Манданда является рекордсменом "Марселя" по количеству проведенных матчей. Голкипер провел за клуб 549 матчей во всех турнирах и пропустил 600 голов. Также на его счету 181 матч без пропущенных мячей. Кроме того, вратарь играл за "Гавр" и "Кристал Пэлас". За сборную Франции сыграл 32 матча и пропустил 29 мячей. Чемпион Франции, трехкратный обладатель Кубка французской лиги, двукратный обладатель Кубка Франции, чемпион мира-2018.

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