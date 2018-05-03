"Марсель" продлил контракт с Сарром

Теги марсельбуна сарр

"Марсель" продлил контракт с Сарром

"Марсель" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Буна Сарром.

26-летний футболист заключил с провансальским клубом соглашение до лета 2022 года.

Сарр выступает за "Марсель" с 2015 года, сыграл 105 матчей и забил 5 голов.

Не пропустите: Сарр отказался играть за сборную Сенегала на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Остатки мотивации: "Манчестер Юнайтед" гостит у "Брайтона"

Остатки мотивации: "Манчестер Юнайтед" гостит у "Брайтона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 35 91
2 Лион 35 72
3 Монако 35 71
4 Марсель 35 70
5 Сент-Этьен 35 52
6 Ренн 35 51
7 Ницца 35 51
8 Монпелье 35 46
9 Бордо 35 46
10 Нант 35 46
11 Генгам 35 46
12 Дижон 35 42
13 Амьен 35 41
14 Анжер 35 38
15 ФК Кан 35 37
16 Страсбур 35 35
17 Тулуза 35 34
18 Труа 35 32
19 Лилль 35 32
20 Метц 35 26
Полная таблица

топ-5 тегов