"Марсель" продлил контракт с Сарром

"Марсель" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Буна Сарром.

26-летний футболист заключил с провансальским клубом соглашение до лета 2022 года.

Сарр выступает за "Марсель" с 2015 года, сыграл 105 матчей и забил 5 голов.

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