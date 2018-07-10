"Марсель" продлил контракт с ведущим защитником

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"Марсель" продлил контракт с ведущим защитником

"Марсель" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Роланду.

32-летний португалец заключил с провансальским клубом соглашение до июня 2019 года.

Роланду выступает за "Марсель" с 2015 года, сыграл 110 матчей и забил 7 голов. Сейчас футболист восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия.

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