"Марсель" проиграл "Амьену" в матче Лиги 1

В 9-м туре французской Лиги 1 "Марсель" уступил "Амьену".

Провансальцы по-прежнему занимают пятое место и отстают от ПСЖ на 5 очков.

"Амьен" - "Марсель" 3:1

Голы: Алеэсами, 11 - 1:0, Бенедетто, 23 - 1:1, Гирасси (пен), 41 - 2:1, Мендоса, 90 - 3:1

"Амьен": Гюртнер, Алеэсами, Дибасси, Шеджу, Калабрези, Ньяоре, Какута (Зунгу, 83), Мендоса, Блен, Отеро (Диабате, 73), Гирасси (Бодмер, 87).

"Марсель": Манданда, Сарр, Сакаи, Перрен, Чалета-Цар, Лопес (Кауи, 72), Радонич, Сансон (Лихаджи, 79), Ронжье, Бенедетто, Жермен.

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