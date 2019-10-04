"Марсель" проиграл "Амьену" в матче Лиги 1
В 9-м туре французской Лиги 1 "Марсель" уступил "Амьену".
Провансальцы по-прежнему занимают пятое место и отстают от ПСЖ на 5 очков.
"Амьен" - "Марсель" 3:1
Голы: Алеэсами, 11 - 1:0, Бенедетто, 23 - 1:1, Гирасси (пен), 41 - 2:1, Мендоса, 90 - 3:1
"Амьен": Гюртнер, Алеэсами, Дибасси, Шеджу, Калабрези, Ньяоре, Какута (Зунгу, 83), Мендоса, Блен, Отеро (Диабате, 73), Гирасси (Бодмер, 87).
"Марсель": Манданда, Сарр, Сакаи, Перрен, Чалета-Цар, Лопес (Кауи, 72), Радонич, Сансон (Лихаджи, 79), Ронжье, Бенедетто, Жермен.
Читайте также: ПСЖ открыл первую академию в России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
"Бетис" и "Эйбар" расписали мировую
-
"Марсель" проиграл "Амьену" в матче Лиги 1
-
"Герта" уверенно обыграла "Фортуну"
-
Лёв нашел выход из конфликта между Нойером и тер Штегеном
-
Сборная Италии назвала расширенный состав на ближайшие матчи
-
4
"Барселона" готова расстаться с Гризманном, если у него не ладятся отношения с Месси
-
"Реал" назвал заявку на матч с "Гранадой"
-
Анчелотти находится на грани увольнения из "Наполи"
-
Форвард "Крыльев Советов" вошел в шорт-лист "Манчестер Юнайтед"
-
"Ювентус" планирует продать троих футболистов в зимнее трансферное окно
-
У Мбаппе рецидив травмы. Участие в матчах за сборную Франции под вопросом
-
СМИ опубликовали систему штрафов в "Реале"
-
1
"Барселона" впервые выложила кадры из раздевалки после разгромного поражения от "Ливерпуля"
-
1
Сульшер высказался о проблемах "Манчестер Юнайтед"
-
Гаттузо назвал своего любимого российского футболиста
-
1
Клопп рассказал, что может стать причиной его ухода из клуба
-
Игрок "Ромы" Дзаппакоста повредил крестообразную связку колена
-
Наставник "Милана" Джампаоло сказал, что никогда не подаст в отставку
-
ЦСКА рассказал о травмах Дивеева и Магнуссона
-
1
Экс-тренер "Реала" Солари прогнал вора из своего дома