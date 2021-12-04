"Марсель" проиграл "Бресту" в Лиге 1
Фото: твиттер "Бреста"
В рамках 17-го тура французской Лиги 1 "Марсель" уступил "Бресту".
Провансальцы по-прежнему занимают второе место, "Брест" поднялся на 6-ю позицию.
"Марсель" - "Брест" 1:2
Голы: Жерсон, 29 - 1:0, Февр (пен), 53 - 1:1, Онора, 70 - 1:2
"Марсель": Лопес, Альваро Гонсалес, Луан Перес, Салиба, Камара (Милик, 70), Ронжье, Жерсон, Харит (Лирола, 57), Гендузи, Пайет, де ла Фуэнте (Ундер, 57).
"Брест": Бизот, Пьер-Габриэль, Эрей, Шардонне, Дюверн, Февр, Белькебла, Маньетти (Агуме, 72), Дель Кастийо (Кардона, 66), Ле Дуарон, Онора (Саид, 84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13