"Марсель" проиграл "Бресту" в Лиге 1

Фото: твиттер "Бреста"

В рамках 17-го тура французской Лиги 1 "Марсель" уступил "Бресту".

Провансальцы по-прежнему занимают второе место, "Брест" поднялся на 6-ю позицию.

"Марсель" - "Брест" 1:2

Голы: Жерсон, 29 - 1:0, Февр (пен), 53 - 1:1, Онора, 70 - 1:2

"Марсель": Лопес, Альваро Гонсалес, Луан Перес, Салиба, Камара (Милик, 70), Ронжье, Жерсон, Харит (Лирола, 57), Гендузи, Пайет, де ла Фуэнте (Ундер, 57).

"Брест": Бизот, Пьер-Габриэль, Эрей, Шардонне, Дюверн, Февр, Белькебла, Маньетти (Агуме, 72), Дель Кастийо (Кардона, 66), Ле Дуарон, Онора (Саид, 84).

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