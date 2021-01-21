"Марсель" проиграл "Лансу" в матче Лиги 1

В перенесенном матче 9-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле проиграл "Лансу" со счетом 0:1. Единственный гол на 59-й минуте забил Симон Банза.

"Марсель" с 32 очками остался на шестом месте в турнирной таблице Лиги 1. "Ланс", набрав 31 очко, поднялся на седьмую позицию.

"Марсель" – "Ланс" - 0:1 (0:0)

Гол: Банза, 59 - 0:1

"Марсель": Манданда, Сакаи, Нагатомо (Кауи, 66), Балерди, Чалета-Цар, Гуйе (Перрен, 63), Сансон, Ронжье (Кюизанс, 44), Товен (Радонич, 63), Бенедетто (Пайет, 63), Жермен.

"Ланс": Лека, Фортеш, Айдара, Гради, Медина, Фофана, Клосс, Дукуре, Какута (Морисьо, 73), Сотока, Банза (Калимуэндо, 78).

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