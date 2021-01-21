"Марсель" проиграл "Лансу" в матче Лиги 1
В перенесенном матче 9-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле проиграл "Лансу" со счетом 0:1. Единственный гол на 59-й минуте забил Симон Банза.
"Марсель" с 32 очками остался на шестом месте в турнирной таблице Лиги 1. "Ланс", набрав 31 очко, поднялся на седьмую позицию.
"Марсель" – "Ланс" - 0:1 (0:0)
Гол: Банза, 59 - 0:1
"Марсель": Манданда, Сакаи, Нагатомо (Кауи, 66), Балерди, Чалета-Цар, Гуйе (Перрен, 63), Сансон, Ронжье (Кюизанс, 44), Товен (Радонич, 63), Бенедетто (Пайет, 63), Жермен.
"Ланс": Лека, Фортеш, Айдара, Гради, Медина, Фофана, Клосс, Дукуре, Какута (Морисьо, 73), Сотока, Банза (Калимуэндо, 78).
Не пропустите: ПСЖ намерен перехватить трансферную цель "Барселоны". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 20 января
-
"Сент-Этьен" хочет заполучить защитника "Барселоны"
-
Подольски рассказал о несостоявшемся переходе в "Локомотив"
-
"Реал" с позором вылетел из Кубка Испании
-
1
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола
-
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Фулхэм" и вернулся на первое место в АПЛ
-
"Марсель" проиграл "Лансу" в матче Лиги 1
-
Гол Роналду принес "Ювентусу" Суперкубок Италии
-
"Аякс" в упорной борьбе вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов
-
"Ростов" нацелился на Гулиева
-
Гол Левандовски принес "Баварии" победу в матче с "Аугсбургом"
-
Один из руководителей "Локомотива" покинул клуб. Семин называл его продавцом обоев
-
"Оренбург" подписал украинского хавбека
-
Дубль Виллиана Жозе вывел "Реал Сосьедад" в 1/8 финала Кубка Испании
-
"Арсенал" нацелился на Эдегора
-
Хендрикс отказал нескольким клубам ради перехода в "Спартак"
-
"Рубин" усилился бывшим тренером "Халл Сити"
-
"Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" и вышел на 1-е место в АПЛ
-
"Шальке" проиграл "Кельну", пропустив решающий гол на 93-й минуте
-
Кроос назвал причину провала Лопетеги в "Реале"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13