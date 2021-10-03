"Марсель" проиграл "Лиллю" в матче Лиги 1

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"Марсель" проиграл "Лиллю" в матче Лиги 1

Фото: инстаграм "Лилля"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Франции "Лилль" на своем поле обыграл "Марсель" со счетом 2:0.

Победу "догам" принесли голы Джонатана Дэвида и Тимоти Веа.

"Лилль", набрав 14 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. "Марсель" с 14 очками остался на пятой позиции.

"Лилль" – "Марсель" - 2:0 (1:0)
Голы: Дэвид, 28 - 1:0, Веа, 90+5 - 2:0

"Лилль": Грбич, Челик, Фонте, Ботман, Рейнилду (Гудмундссон, 46), Иконе, Андре, Онана (Шека, 72), Йылмаз (Языджи, 88), Дэвид, Бамба (Веа, 72).

"Марсель": Лопес, Чалета-Цар (Камара, 46), Салиба, Балерди (Гуйе, 90), Луан Перес, Лирола (Луис Энрике, 81), Ронжье, Жерсон (Харит, 62), Ундер, Гендузи, Дьенг (Милик, 46).

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