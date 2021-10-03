"Марсель" проиграл "Лиллю" в матче Лиги 1
Фото: инстаграм "Лилля"/Автор неизвестен
В матче 9-го тура чемпионата Франции "Лилль" на своем поле обыграл "Марсель" со счетом 2:0.
Победу "догам" принесли голы Джонатана Дэвида и Тимоти Веа.
"Лилль", набрав 14 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. "Марсель" с 14 очками остался на пятой позиции.
"Лилль" – "Марсель" - 2:0 (1:0)
Голы: Дэвид, 28 - 1:0, Веа, 90+5 - 2:0
"Лилль": Грбич, Челик, Фонте, Ботман, Рейнилду (Гудмундссон, 46), Иконе, Андре, Онана (Шека, 72), Йылмаз (Языджи, 88), Дэвид, Бамба (Веа, 72).
"Марсель": Лопес, Чалета-Цар (Камара, 46), Салиба, Балерди (Гуйе, 90), Луан Перес, Лирола (Луис Энрике, 81), Ронжье, Жерсон (Харит, 62), Ундер, Гендузи, Дьенг (Милик, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13