"Марсель" проиграл "Реймсу" в 1-м туре чемпионата Франции

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"Марсель" проиграл "Реймсу" в 1-м туре чемпионата Франции

В рамках 1-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на своем стадионе проиграл "Реймсу".

"Марсель" - "Реймс" 0:2

Голы: Диа, 58 - 0:1, Хен Чжун Сук, 90 - 0:2

"Марсель": Манданда, Чалета-Цар, Амави, Сакаи, Камара, Луис Густаво, Стротман, Пайет, Сансон (Шаброль, 73), Радонич (Сарр, 59), Жермен (Бенедетто, 73).

"Реймс": Райкович, Фоке, Дисаси, Абдельхамид, Камара, Шавалерен, Ромао, Дингоме (Мбуку, 73), Думбия (Хен Чжун Сук, 78), Уден (Конан, 85), Диа.

Предупреждение: Камара (29).

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