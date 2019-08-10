"Марсель" проиграл "Реймсу" в 1-м туре чемпионата Франции
В рамках 1-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на своем стадионе проиграл "Реймсу".
"Марсель" - "Реймс" 0:2
Голы: Диа, 58 - 0:1, Хен Чжун Сук, 90 - 0:2
"Марсель": Манданда, Чалета-Цар, Амави, Сакаи, Камара, Луис Густаво, Стротман, Пайет, Сансон (Шаброль, 73), Радонич (Сарр, 59), Жермен (Бенедетто, 73).
"Реймс": Райкович, Фоке, Дисаси, Абдельхамид, Камара, Шавалерен, Ромао, Дингоме (Мбуку, 73), Думбия (Хен Чжун Сук, 78), Уден (Конан, 85), Диа.
Предупреждение: Камара (29).
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