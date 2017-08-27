В матче 4-го тура чемпионата Франции "Марсель" играет с "Монако".

После первого тайма марсельцы уступают со счетом 0:4.

Стоит отметить, что "Марсель" пропустил четыре гола в первом тайме впервые за последние 15 лет.

В предыдущий раз подобное произошло с провансальцами в 2002 году в матче с "Лионом" (0:4).

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