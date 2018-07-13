"Марсель" прощается с экс-игроком "Зенита"

"Марсель" этим летом попрощается с двумя защитниками.

Как сообщает Le Figaro, в клубе не рассчитывают на экс-игрока "Зенита" Томаша Губочана и Анри Бедимо.

Первый в прошлом сезоне играл на правах аренде в "Трабзонспоре", а второго уже вывели из основной команды и дали понять, чтобы он искал новый клуб.

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