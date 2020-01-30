"Марсель" прошел в 1/4 финала Кубка Франции, обыграв "Страсбур"

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"Марсель" прошел в 1/4 финала Кубка Франции, обыграв "Страсбур"

В рамках 1/8 финала Кубка Франции "Марсель" одержал победу над "Страсбуром".

"Марсель" - "Страсбур" 3:1

Голы: Сарр, 32 - 1:0, Пайет (пен), 43 - 2:0, Корнье, 59 - 2:1, Камара, 90 - 3:1

"Марсель": Манданда, Чалета-Цар, Сарр, Камара, Амави, Радонич (Кауи, 73), Пайет, Ронжье (Стротман, 87), Лопес (Аке, 81), Альваро Гонсалес, Жермен.

"Страсбур": Камара, Кароль (Симакан, 70), Лала, Аанеба, Митрович, Лиэнар (Томассон, 81), Корнье, Сиссоко, Ндур, Зои, Уорис (Ажорк, 61).

Удаление: Ндур (86).

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