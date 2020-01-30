"Марсель" прошел в 1/4 финала Кубка Франции, обыграв "Страсбур"
В рамках 1/8 финала Кубка Франции "Марсель" одержал победу над "Страсбуром".
"Марсель" - "Страсбур" 3:1
Голы: Сарр, 32 - 1:0, Пайет (пен), 43 - 2:0, Корнье, 59 - 2:1, Камара, 90 - 3:1
"Марсель": Манданда, Чалета-Цар, Сарр, Камара, Амави, Радонич (Кауи, 73), Пайет, Ронжье (Стротман, 87), Лопес (Аке, 81), Альваро Гонсалес, Жермен.
"Страсбур": Камара, Кароль (Симакан, 70), Лала, Аанеба, Митрович, Лиэнар (Томассон, 81), Корнье, Сиссоко, Ндур, Зои, Уорис (Ажорк, 61).
Удаление: Ндур (86).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|21
|52
|2
|Марсель
|21
|42
|3
|Ренн
|21
|37
|4
|Монпелье
|21
|33
|5
|Лион
|21
|32
|6
|Нант
|21
|32
|7
|Лилль
|21
|31
|8
|Страсбур
|21
|30
|9
|Анжер
|21
|30
|10
|Бордо
|21
|29
|11
|Реймс
|21
|29
|12
|Ницца
|21
|29
|13
|Монако
|21
|29
|14
|Брест
|21
|28
|15
|Сент-Этьен
|21
|28
|16
|Метц
|21
|23
|17
|Дижон
|21
|21
|18
|Амьен
|21
|18
|19
|Ним
|21
|15
|20
|Тулуза
|21
|12