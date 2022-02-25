"Марсель", ПСВ, "Лестер", "Буде-Глимт", "Партизан", "Витесс", "Славия" и ПАОК пробились в 1/8 финала Лиги Конференций
Завершились ответные стыковые матчи плей-офф Лиги Конференций.
В 1/8 финала вышли "Марсель", ПСВ, "Лестер", "Буде-Глимт", "Партизан", "Витесс", "Славия" и ПАОК.
"Карабах" (Азербайджан) – "Марсель" (Франция) – 0:3
Голы: 0:1 – Гуйе, 12; 0:2 – Гендузи, 77; 0:3 – де ла Фуэнте, 90+2.
Первый матч – 1:3.
"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – ПСВ (Нидерланды) – 1:1
Голы: 0:1 – Вертессен, 85; 1:1 – Саборит, 90+1.
Первый матч – 0:1.
"Рандерс" (Дания) – "Лестер" (Англия) – 1:3
Голы: 0:1 – Барнс, 2; 0:2 – Мэддисон, 70; 0:3 – Мэддисон, 74; 1:3 – Одей, 84.
Первый матч – 1:4.
"Буде-Глимт" (Норвегия) – "Селтик" (Шотландия) – 2:0
Голы: 1:0 – Сольбаккен, 9; 2:0 – Ветлесен, 69.
Первый матч – 3:1.
"Партизан" (Сербия) – "Спарта" (Чехия) - 2:1
Голы: 1:0 – Рикарду, 7; 2:0 – Рикарду, 24; 2:1 – Гложек, 85.
Первый матч – 1:0.
"Витесс" (Нидерланды) – "Рапид" (Австрия) – 2:0
Голы: 1:0 – Грбич, 3; 2:0 – Беро, 19.
Первый матч – 1:2.
"Славия" (Чехия) – "Фенербахче" (Турция) – 3:2
Голы: 1:0 – Шранц, 19; 2:0 – Сор, 27; 2:1 – Яндас, 39; 3:1 – Сор, 63; 3:2 – Бериша, 90.
Первый матч – 3:2.
ПАОК (Греция) – "Мидтьюлланд" (Дания) – 2:1, по пенальти – 5:3
Голы: 1:0 – Живкович, 20; 2:0 – Виейринья, 26; 2:1 – Хег, 80.
Первый матч – 0:1.
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