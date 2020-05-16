"Марсель" рассматривает четырёх кандидатов на замену Виллаш-Боашу

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"Марсель" рассматривает четырёх кандидатов на замену Виллаш-Боашу

"Марсель" ищет нового главного тренера на случай ухода с этого поста Андре Виллаш-Боаша.

По информации L'Equipe, сейчас в шорт-лист провансальского клуба входят четыре специалиста - Леонарду ЖардимКристоф ГальтьеБруно Женезио и Габриэль Хайнце.

Напомним, что у португальского наставника возник конфликт с руководством "Марселя" из-за разногласий по трансферной политике.

Команда финишировала на втором месте в Лиге 1 по итогам досрочно завершённого сезона.

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