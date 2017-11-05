"Марсель" разгромил "Кан", "Лилль" крупно победил "Метц"

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"Марсель" разгромил "Кан", "Лилль" крупно победил "Метц"

Завершились два матча 12-го тура чемпионата Франции. "Марсель" с крупным счетом одолел "Кан", "Лилль" разгромил "Метц".

"Марсель" – "Кан" - 5:0 (1:0)
Голы: Луис Густаво, 43 - 1:0, Товен, 47 - 2:0, Сансон, 52 - 3:0, Митроглу, 76 - 4:0, Товен, 81 - 5:0

"Марсель": Манданда, Рами (Дория, 86), Амави, Сакаи, Абденнур, Луис Густаво, Замбо-Ангисса, Сансон (Жермен, 73), Товен (Лопес, 82), Окампос, Митроглу.

"Кан": Веркутр, Да Сильва (Женевуа, 77), Мбенге, Гильбер, Санко, Диоманде, Фере, Репас (Куаку, 65), Деменге (Делаплас, 65), Роделен, Сантини.

"Метц" – "Лилль" - 0:3 (0:1)
Голы: Пепе, 45 (с пенальти) - 0:1, Балули, 67 - 0:2, Пепе, 87 - 0:3

"Метц": Дидийон, Бишевац (Базен, 46), Ривьере, Ньяхате, Балиу, Доссеви, Поблете, Коад, Кафу (Ньян, 57), Нгетте (Фернандес, 79), Ру.

"Лилль": Меньян, Иэ, Алонсо, Малькюи, Балло (Тиаго Майя, 46), Пепе, Балули (Сумаре, 71), Эль-Гази, Тиаго Мендес, Луис Араужо (Понсе, 46), Амаду.

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