"Марсель" разгромил "Лорьян" и ворвался в топ-3 Лиги 1

Фото: инстаграм "Марселя"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле разгромил "Лорьян" со счетом 4:1.

Победу марсельцам принесли дубль Маттео Гендузи, голы Бубакара Камара и Аркадиуша Милика. В составе гостей отличился Арман Лорьянте.

"Марсель", набрав 17 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Лиги 1. "Лорьян" с 14 очками остался на 12-й позиции.

"Марсель" – "Лорьян" - 4:1 (1:1)

Голы: Лорьянте, 13 (с пенальти) - 0:1, Камара, 27 - 1:1, Гендузи, 56 - 2:1, Милик, 85 - 3:1, Гендузи, 90+2 - 4:1

"Марсель": Лопес, Чалета-Цар, Луан Перес, Салиба, Лирола (Гуйе, 76), Камара, Пайет, Ронжье (Балерди, 88), Гендузи, Милик, де ла Фуэнте (Дьенг, 75).

"Лорьян": Нарди, Игор Силва, Лапорт, Мендес, Йенц, Ле Гофф, Монкондюи, Абержель, Ле Фе (Буагар, 61), Диарра (Грбич, 69), Лорьянте (Уаттара, 85).

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