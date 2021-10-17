"Марсель" разгромил "Лорьян" и ворвался в топ-3 Лиги 1
Фото: инстаграм "Марселя"/Автор неизвестен
В матче 10-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле разгромил "Лорьян" со счетом 4:1.
Победу марсельцам принесли дубль Маттео Гендузи, голы Бубакара Камара и Аркадиуша Милика. В составе гостей отличился Арман Лорьянте.
"Марсель", набрав 17 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Лиги 1. "Лорьян" с 14 очками остался на 12-й позиции.
"Марсель" – "Лорьян" - 4:1 (1:1)
Голы: Лорьянте, 13 (с пенальти) - 0:1, Камара, 27 - 1:1, Гендузи, 56 - 2:1, Милик, 85 - 3:1, Гендузи, 90+2 - 4:1
"Марсель": Лопес, Чалета-Цар, Луан Перес, Салиба, Лирола (Гуйе, 76), Камара, Пайет, Ронжье (Балерди, 88), Гендузи, Милик, де ла Фуэнте (Дьенг, 75).
"Лорьян": Нарди, Игор Силва, Лапорт, Мендес, Йенц, Ле Гофф, Монкондюи, Абержель, Ле Фе (Буагар, 61), Диарра (Грбич, 69), Лорьянте (Уаттара, 85).
Не пропустите: "Ланс" проиграл "Монпелье" и увеличил отставание от ПСЖ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ювентус" победил "Рому" Моуринью
-
Провал "Зенита", камбэк "Спартака" и успех ЦСКА: результаты 11-го тура РПЛ
-
"Наполи" одержал восьмую победу подряд в Серии А
-
"Тоттенхэм" в результативном матче победил "Ньюкасл"
-
Феерия "Баварии", разгром от "Хоффенхайма" и успех Дортмунда: результаты 8-го тура Бундеслиги
Лента новостей
-
Моуринью высказался о поражении "Ромы" в матче с "Ювентусом"
-
"Барселона" может подать в суд на Бартомеу
-
1
"Барселона" одержала волевую победу над "Валенсией"
-
"Ювентус" победил "Рому" Моуринью
-
"Марсель" разгромил "Лорьян" и ворвался в топ-3 Лиги 1
-
В "Байере" отреагировали на интерес "Баварии" к Виртцу
-
Фати впервые сыграл в старте за "Барселону" с ноября 2020 года
-
Неманья Матич может перейти в "Барселону"
-
ПСЖ теряет Паредеса перед матчем ЛЧ с "РБ Лейпциг"
-
"Фиорентина" теряет Кокорина
-
"Манчестер Сити" определился с приоритетной трансферной целью на лето
-
Провал "Зенита", камбэк "Спартака" и успех ЦСКА: результаты 11-го тура РПЛ
-
"Краснодар" не смог обыграть "Уфу"
-
"Александрия" проиграла "Ворскле" в матче УПЛ
-
"Осасуна" обыграла "Вильярреал" и догнала "Реал"
-
"Наполи" одержал восьмую победу подряд в Серии А
-
"Тоттенхэм" в результативном матче победил "Ньюкасл"
-
Феерия "Баварии", разгром от "Хоффенхайма" и успех Дортмунда: результаты 8-го тура Бундеслиги
-
В Нидерландах во время матча обрушилась трибуна (видео)
-
"Ланс" проиграл "Монпелье" и увеличил отставание от ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13