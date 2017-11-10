"Марсель" разорвет контракт с Эвра

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"Марсель" разорвет контракт с Эвра

Руководство "Марселя" приняло решение расстаться с защитником Патрисом Эвра, сообщает RMC.

Такое решение было принято в связи с инцидентом, произошедшим перед матчем Лиги Европы против "Гимарайшем" (0:1). Тогда футболист ударил ногой в голову фанат собственной команды.

За этот поступок Эвра уже получил дисквалификацию до конца этого сезона на все матчи под эгидой УЕФА.

Не пропустите: Эвра наказан дисквалификацией на еврокубковые матчи до конца сезона за удар фаната. | http://soccernews.ru

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