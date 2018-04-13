"Марсель" – "РБ Лейпциг" – 5:2 (обзор)

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"Марсель" – "РБ Лейпциг" – 5:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного матча 1/4 финала Лиги Европы между "Марселем" и "РБ Лейпциг" (5:2).

Видео: "Марсель" – "РБ Лейпциг".

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