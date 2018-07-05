"Марсель" с участием Марадоны эпично презентовал игровую форму на следующий сезон

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"Марсель" с участием Марадоны эпично презентовал игровую форму на следующий сезон"Марсель" привлек легенду мирового футбола Диего Марадону к презентации своей игровой формы на следующий сезон.

Напомним, фото трех комплектов игровой формы "Марселя" появилось ранее. | soccernews.ru

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