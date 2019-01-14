"Марсель" сделал Балотелли главной целью на зимнее трансферное окно

"Марсель" сделал форварда "Ниццы" Марио Балотелли главной целью на зимнее трансферное окно, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, провансальский клуб бросил все силы на подписание скандального итальянца, однако пока возникают трудности в переговорах с агентом футболиста Мино Райолой.

Сторонам не удаётся договориться об условиях личного контракта нападающего, несмотря на то, что "Марсель" готов платить ему 6 миллионов евро в год.

В текущем сезоне 28-летний Балотелли сыграл за "Ниццу" 10 матчей и сделал 1 ассист.

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