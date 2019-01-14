"Марсель" сделал Балотелли главной целью на зимнее трансферное окно
"Марсель" сделал форварда "Ниццы" Марио Балотелли главной целью на зимнее трансферное окно, сообщает L'Equipe.
По сведениям издания, провансальский клуб бросил все силы на подписание скандального итальянца, однако пока возникают трудности в переговорах с агентом футболиста Мино Райолой.
Сторонам не удаётся договориться об условиях личного контракта нападающего, несмотря на то, что "Марсель" готов платить ему 6 миллионов евро в год.
В текущем сезоне 28-летний Балотелли сыграл за "Ниццу" 10 матчей и сделал 1 ассист.
Не пропустите: "Монако" не сумел обыграть "Марсель", несмотря на присутствие в составе Головина и Фабрегаса. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Марсель" сделал Балотелли главной целью на зимнее трансферное окно
-
Защитник "Бетиса" пожаловался на оскорбления со стороны Винисиуса Жуниора
-
"Спартак" отправил Реброва из ОАЭ в Москву
-
"Милан" сразится с "Наполи" и другие пары 1/4 финала Кубка Италии
-
Девушка дня: Мариса Мендеш - дочь лучшего агента мира Жорже Мендеша, работающая на Криштиану Роналду
-
Аршавин сравнил себя с Лионелем Месси
-
"Тоттенхэм" теряет Харри Кейна
-
Сульшер пригласил в "Манчестер Юнайтед" опытного форварда
-
Диего Симеоне одержал юбилейную победу у руля "Атлетико"
-
Линекер в очередной раз восхитился Лионелем Месси
-
Александр Зинченко сделал важное заявление о своём будущем в "Манчестер Сити"
-
Солари прокомментировал трудную победу "Реала" над "Бетисом"
-
Эмери настаивает на продаже Озила в январе
-
Синдзи Кагава может продолжить карьеру во Франции
-
Marca усомнилась в подлинности очередного достижения Лионеля Месси
-
"Монако" анонсировал пятый зимний трансфер
-
"Реал" озвучил диагноз Карима Бензема
-
Главные новости дня: 13 января
-
Один из лидеров "Барселоны" громко высказался о своем будущем
-
"Реал" показал удивительно низкий процент владения мячом в матче с "Бетисом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|18
|50
|2
|Лилль
|20
|37
|3
|Лион
|19
|33
|4
|Сент-Этьен
|19
|33
|5
|Монпелье
|19
|31
|6
|Страсбур
|20
|29
|7
|Ренн
|19
|29
|8
|Ницца
|19
|29
|9
|Марсель
|18
|28
|10
|Реймс
|20
|27
|11
|Нант
|19
|23
|12
|Ним
|18
|23
|13
|Бордо
|18
|22
|14
|Тулуза
|19
|21
|15
|Анжер
|18
|20
|16
|ФК Кан
|20
|18
|17
|Амьен
|20
|18
|18
|Дижон
|19
|17
|19
|Монако
|19
|14
|20
|Генгам
|19
|11