"Марсель" сделал предложение Бакке

Форвард "Милана" Карлос Бакка может продолжить карьеру в "Марселе", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, провансальцы предлагают футболисту трехлетнее соглашение. Трансфер выглядит вполне реальным, так как "россонери" ранее заполучили Андре Силву и пытаются подписать Николу Калинича.

В минувшем сезоне Бакка провел 34 поединка, забил 14 голов и отдал 5 ассистов.

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