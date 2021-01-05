"Марсель" сделал предложение "Наполи" по Милику
"Марсель" хочет купить польского нападающего неаполитанского "Наполи" Аркадиуша Милика, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.
По данным источника, французский клуб предложил за футболиста восемь миллионов евро. Впрочем, "Наполи" не устроила данная сумма, так как итальянцы хотят получить не менее 15 миллионов.
Напомним, что контракт 26-летнего Милика с "Наполи" истекает летом 2021 года. В нынешнем сезоне он не заявлен за команду и не провел ни одного матча.
Не пропустите: "Атлетико" планирует подписать Милика. | http://soccernews.ru
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|26
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|26
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|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
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|7
|Милан
|27
|39
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|Хеллас Верона
|26
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|9
|Парма
|26
|36
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|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
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|Торино
|26
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|26
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|Дженоа
|26
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|Лечче
|27
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|26
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