"Марсель" сенсационно проиграл "Клермону"
Фото: инстаграм "Клермона"/Автор неизвестен
В матче 25-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле проиграл "Клермону" со счетом 0:2.
Победу гостям принесли голы Мохамеда Байо и Джима Аллевина.
"Клермон", набрав 27 очков, вышел на 15-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Марсель" с 46 очками остался на втором месте.
"Марсель" – "Клермон" - 0:2 (0:1)
Голы: Байо, 13 - 0:1, Аллевина, 84 - 0:2
"Марсель": Лопес, Лирола (Луис Энрике, 81), Чалета-Цар, Салиба, Колашинац (Дьенг, 63), Ронжье, Жерсон, Гендузи, Пайет, Ундер, Милик.
"Клермон": Джоко, Зедадка, Унтонджи, Сейду, Нсимба, Гастьен, Маньен, Абдул-Самед (Бертомье, 81), Рашани (Кауи, 82), Да Кунья (Аллевина, 69), Байо.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13