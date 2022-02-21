"Марсель" сенсационно проиграл "Клермону"

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"Марсель" сенсационно проиграл "Клермону"

Фото: инстаграм "Клермона"/Автор неизвестен

В матче 25-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле проиграл "Клермону" со счетом 0:2.

Победу гостям принесли голы Мохамеда Байо и Джима Аллевина.

"Клермон", набрав 27 очков, вышел на 15-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Марсель" с 46 очками остался на втором месте.

"Марсель" – "Клермон" - 0:2 (0:1)
Голы: Байо, 13 - 0:1, Аллевина, 84 - 0:2

"Марсель": Лопес, Лирола (Луис Энрике, 81), Чалета-Цар, Салиба, Колашинац (Дьенг, 63), Ронжье, Жерсон, Гендузи, Пайет, Ундер, Милик.

"Клермон": Джоко, Зедадка, Унтонджи, Сейду, Нсимба, Гастьен, Маньен, Абдул-Самед (Бертомье, 81), Рашани (Кауи, 82), Да Кунья (Аллевина, 69), Байо. 

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