"Марсель" сенсационно проиграл "Ниму"

В матче 20-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле проиграл "Ниму" со счетом 1:2. Победу гостям принес дубль Никласа Элиассона. В составе хозяев отличился Дарио Бенедетто.

Благодаря победе "Ним", набрав 15 очков, покинул последнее место и вышел на 18-ю позицию. "Марсель" с 32 очками остался на шестой позиции.

"Марсель" – "Ним" - 1:2 (0:0)

Голы: Элиассон, 55 - 0:1, Элиассон, 58 - 0:2, Бенедетто, 88 - 1:2

"Марсель": Пеле, Чалета-Цар, Лирола, Сакаи (Кауи, 66), Камара (Гуйе, 18), Пайет (Радонич, 66), Сансон (Кюизанс, 65), Товен (Жермен, 66), Ронжье, Альваро Гонсалес, Бенедетто.

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