"Марсель" сенсационно проиграл "Ниму"
В матче 20-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле проиграл "Ниму" со счетом 1:2. Победу гостям принес дубль Никласа Элиассона. В составе хозяев отличился Дарио Бенедетто.
Благодаря победе "Ним", набрав 15 очков, покинул последнее место и вышел на 18-ю позицию. "Марсель" с 32 очками остался на шестой позиции.
"Марсель" – "Ним" - 1:2 (0:0)
Голы: Элиассон, 55 - 0:1, Элиассон, 58 - 0:2, Бенедетто, 88 - 1:2
"Марсель": Пеле, Чалета-Цар, Лирола, Сакаи (Кауи, 66), Камара (Гуйе, 18), Пайет (Радонич, 66), Сансон (Кюизанс, 65), Товен (Жермен, 66), Ронжье, Альваро Гонсалес, Бенедетто.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13