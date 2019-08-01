"Марсель" согласовал трансфер форварда сборной Аргентины
Нападающий "Боки Хуниорс" Дарио Бенедетто перейдет в "Марсель", сообщает RMC Sport.
По сведениям издания, французский клуб заплатит за футболиста 16 миллионов евро. В субботу форвард пройдет медицинское обследование, после чего подпишет с марсельцами контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.
29-летний Бенедетто выступает за "Боку Хуниорс" с 2016 года. Всего за клуб он провел 63 матча во всех турнирах, в которых забил 39 голов и отдал 11 результативных передач. За сборную Аргентины сыграл 4 матча.
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