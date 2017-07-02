"Марсель" согласовал трансфер Луиса Густаво



Бразильский полузащитник "Вольфсбурга" Луис Густаво близок к переходу в "Марсель", сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, клубы обо всем договорились, сумма трансфера игрока составит восемь миллионов евро. В ближайшее время футболист прибудет во Францию, чтобы пройти медицинское обследование.

29-летний Густаво выступает за "Вольфсбург" с 2013 года, провел за клуб 108 матчей и забил 12 голов.

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