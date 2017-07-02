"Марсель" согласовал трансфер Луиса Густаво

Теги вольфсбурголимпик марсельлуис густаво

"Марсель" согласовал трансфер Луиса Густаво
Бразильский полузащитник "Вольфсбурга" Луис Густаво близок к переходу в "Марсель", сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, клубы обо всем договорились, сумма трансфера игрока составит восемь миллионов евро. В ближайшее время футболист прибудет во Францию, чтобы пройти медицинское обследование.

29-летний Густаво выступает за "Вольфсбург" с 2013 года, провел за клуб 108 матчей и забил 12 голов.

Не пропустите: Своим уходом из "Арсенала" Санчес может навредить "Барселоне". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Дневник Кубка Конфедераций: Германия – чемпион, церемония закрытия, Роналдо, Марадона и Халк

Дневник Кубка Конфедераций: Германия – чемпион, церемония закрытия, Роналдо, Марадона и Халк

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов