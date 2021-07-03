"Марсель" согласовал трансфер одного из лидеров сборной Турции

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"Марсель" согласовал трансфер одного из лидеров сборной Турции

Фото: инстаграм Дженгиза Ундера/Автор неизвестен

Нападающий римской "Ромы" и сборной Турции Дженгиз Ундер близок к переходу в "Марсель", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб договорился о годичной аренде форварда с правом выкупа за 10 миллионов евро. Также "Рома" получит 30 процентов от последующего трансфера игрока.

В прошлом сезоне 23-летний Ундер на правах аренды выступал за "Лестер". Он провел за английский клуб 19 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Ромой" действует до лета 2023 года. За сборную Турци сыграл 32 матча и забил девять мячей.

Не пропустите: "Марсель" объявил о трансфере бразильского полузащитника. | http://soccernews.ru
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