"Марсель" согласовал трансфер одного из лидеров сборной Турции

Фото: инстаграм Дженгиза Ундера/Автор неизвестен

Нападающий римской "Ромы" и сборной Турции Дженгиз Ундер близок к переходу в "Марсель", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб договорился о годичной аренде форварда с правом выкупа за 10 миллионов евро. Также "Рома" получит 30 процентов от последующего трансфера игрока.

В прошлом сезоне 23-летний Ундер на правах аренды выступал за "Лестер". Он провел за английский клуб 19 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Ромой" действует до лета 2023 года. За сборную Турци сыграл 32 матча и забил девять мячей.

Не пропустите: "Марсель" объявил о трансфере бразильского полузащитника. | http://soccernews.ru