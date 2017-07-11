"Марсель" согласовал трансфер Рами

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"Марсель" согласовал трансфер Рами
Французский защитник "Севильи" Адиль Рами близок к переходу в "Марсель", сообщает sport.es.

По сведениям издания, сумма трансфера составит шесть миллионов евро. Футболист уже согласовал с провансальцами условия контракта до лета 2021 года.

31-летний Рами выступает за "Севилью" с 2015 года, провел за клуб 76 матчей и забил 3 гола.

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