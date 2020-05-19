"Марсель" сообщил о желании продлить контракт с Виллаш-Боашем

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"Марсель" сообщил о желании продлить контракт с Виллаш-Боашем

"Марсель" сообщил о том, что главный тренер Андре Виллаш-Боаш не собирается покидать команду. Об этом сообщается на официальном сайте.

Ранее в СМИ появилась информация, что из-за разногласий с руководством специалист намерен расстаться с командой.

По данным источника, президент клуба Жак-Анри Эйро пообщался с тренером и сообщил о том, что "Марсель" хочет продлить с ним контракт до 2023 года. В случае попадения в Лигу Чемпионов, соглашение будет продлено еще на год.

Ранее L’Equipe сообщил, что из-за несогласия с трансферной политикой и конфликтов руководства Виллаш-Боаш этим летом покинет команду.

Специалист возглавил "Марсель" летом 2019 года. В досрочно завершившемся сезоне Лиги 1 клуб финишировал на втором месте.

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