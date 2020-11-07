"Марсель" стал автором уникального достижения в Лиге 1

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"Марсель" стал автором уникального достижения в Лиге 1

"Марсель" переписал историю чемпионата Франции по итогам матча 10-го тура против "Страсбура".

Провансальцы одержали победу со счётом 1:0 благодаря голу Моргана Сансона, который стал единственным ударом по воротам соперника за 90 минут.

Как сообщает Opta, это первый случай в истории Лиги 1, когда команда выигрывает, пробив только один раз за матч. Стоит отметить, что соответствующая статистика ведётся с сезона 2006/07.

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