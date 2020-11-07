"Марсель" стал автором уникального достижения в Лиге 1
"Марсель" переписал историю чемпионата Франции по итогам матча 10-го тура против "Страсбура".
Провансальцы одержали победу со счётом 1:0 благодаря голу Моргана Сансона, который стал единственным ударом по воротам соперника за 90 минут.
Как сообщает Opta, это первый случай в истории Лиги 1, когда команда выигрывает, пробив только один раз за матч. Стоит отметить, что соответствующая статистика ведётся с сезона 2006/07.
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Главные новости дня: 6 ноября
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13