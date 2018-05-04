"Марсель" стал первым французским клубом, который за последние 14 лет вышел в финал еврокубка



"Марсель" вышел в финал Лиги Европы благодаря победе в полуфинале над "Ред Булл Зальцбургом" по сумме двух встреч (2:0 и 1:2).

Стоит отметить, что марсельский клуб стал первым французским клубом, который за последние 14 лет вышел в финал еврокубка.

Французы добирались до финалов в последний раз в 2004 году. Тогда "Монако" вышел в финал Лиги Европы и проиграл "Порту" (0:3), а "Марсель" в том же году уступил "Валенсии" (0:2) в финале Лиги Европы.

Стоит отметить, что "Марсель" вышел в финал еврокубка в третий раз своей истории. Ранее клуб победил "Милан" (1:0) в финале Кубка Чемпионов-1992/93, а также проиграл "Парме" (0:2) в финале Кубка УЕФА-1998/99.

Не пропустите: "Марсель" благодаря ошибке Карасева вышел в финал Лиги Европы. | http://soccernews.ru