"Марсель" стартовал с победы в Лиге 1

В матче чемпионата Франции "Марсель" на выезде обыграл "Брест" со счетом 3:1. Победу марсельцам принесли голы Флориана Товена и дубль Дуе Чалеты-Цара. В составе гостей отличился Ромен Февр.

"Брест" – "Марсель" - 1:3 (1:2)

Голы: Товен, 20 - 0:1, Чалета-Цар, 27 - 0:2, Февр, 45 - 1:2, Чалета-Цар, 80 - 1:3

"Марсель": Манданда, Балерди, Чалета-Цар, Сакаи, Амави, Сансон, Стротман (Ронжье, 72), Товен, Радонич (Аке, 62), Камара, Бенедетто.

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