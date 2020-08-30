"Марсель" стартовал с победы в Лиге 1
В матче чемпионата Франции "Марсель" на выезде обыграл "Брест" со счетом 3:1. Победу марсельцам принесли голы Флориана Товена и дубль Дуе Чалеты-Цара. В составе гостей отличился Ромен Февр.
"Брест" – "Марсель" - 1:3 (1:2)
Голы: Товен, 20 - 0:1, Чалета-Цар, 27 - 0:2, Февр, 45 - 1:2, Чалета-Цар, 80 - 1:3
"Марсель": Манданда, Балерди, Чалета-Цар, Сакаи, Амави, Сансон, Стротман (Ронжье, 72), Товен, Радонич (Аке, 62), Камара, Бенедетто.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13