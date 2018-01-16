"Марсель" - "Страсбур" - 2:0 (обзор)

Теги марсельстрасбур

"Марсель" - "Страсбур" - 2:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 21-го тура чемпионата Франции между "Марселем" и "Страсбуром" (2:0).

Видео: "Марсель" - "Страсбур".

 

Не пропустите: "Бордо" проиграл "Кану", "Марсель" одолел "Страсбур". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Роналду, Бензема и Деулофеу вошли в сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги по версии Marca

Роналду, Бензема и Деулофеу вошли в сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги по версии Marca

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 20 53
2 Марсель 21 44
3 Монако 21 43
4 Лион 20 42
5 Нант 20 33
6 Ницца 21 31
7 Генгам 20 29
8 Монпелье 20 27
9 ФК Кан 21 27
10 Дижон 20 25
11 Ренн 20 25
12 Страсбур 21 24
13 Бордо 21 23
14 Сент-Этьен 20 23
15 Лилль 20 22
16 Амьен 20 21
17 Труа 20 21
18 Анжер 20 19
19 Тулуза 20 19
20 Метц 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов