"Марсель" сыграл вничью с "Лацио" в Лиге Европы

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"Марсель" сыграл вничью с "Лацио" в Лиге ЕвропыФото: инстаграм "Марселя"/Автор неизвестен

"Марсель" на своем поле сыграл вничью с римским "Лацио" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

"Марсель" - "Лацио" - 2:2

Голы: Милик (пенальти), 33 - 1:0, Фелипе Андерсон, 45 - 1:1, Иммобиле, 49 - 1:2, Пайет, 82 - 2:2.

"Марсель" - Лопес, Чалета-Цар, Салиба, Луан Перес, Лирола (Гуйе, 85), Ундер, Камара (Харит, 55), Пайет, Гендузи, Ронжье, Милик.

"Лацио" - Стракоша, Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Лейва (Катальди, 52), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 75), Башич (Милинкович-Савич, 53), Ладзари (Марушич, 26), Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон (Моро, 75).

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