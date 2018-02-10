"Марсель" теряет очки в матче с "Сент-Этьеном"

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"Марсель" теряет очки в матче с "Сент-Этьеном"

В рамках 25-го тура французской Лиги 1 "Марсель" в гостях не сумел обыграть "Сент-Этьен". Провансальцы дважды по ходу матча вели в счёте, однако "зелёные" оба раза отыгрались и добыли итоговую ничью.

"Сент-Этьен" – "Марсель" - 2:2

Голы: Товен, 4 - 0:1, Монне-Паке, 9 - 1:1, Сансон, 20 - 1:2, Берич, 75 - 2:2.

"Сент-Этьен": Рюффье, Суботич, Силва, Дебюши, Перрен, Бамба, Пажо (Эрнани, 71), Амума, Диуссе (Нтеп, 61), Монне-Паке (Берич, 71), Сельнэс.

"Марсель": Манданда (Пеле, 43), Рами, Роланду, Сакаи, Замбо-Ангисса, Сансон (Митроглу, 83), Товен, Пайет, Луис Густаво, Сарр, Жермен (Н`Жи, 67).

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