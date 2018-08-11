"Марсель" – "Тулуза" - 4:0 (обзор)

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"Марсель" – "Тулуза" - 4:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча первого тура чемпионата Франции между "Марселем" и "Тулузой".

Не пропустите: Блестящий старт: "Марсель" в первом туре чемпионата Франции разгромил "Тулузу". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
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