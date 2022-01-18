"Марсель" усилился опытным защитником "Арсенала"

Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен

Боснийский защитник лондонского "Арсенала" Сеад Колашинац перешел в "Марсель", сообщается на официальном сайте французского клуба.

Футболист договорился о досрочном расторжении контракта с "канонирами", поэтому достался французам бесплатно. Стороны заключили соглашение до лета 2023 года.

28-летний Колашинац выступал за "Арсенал" с 2017 года. Всего он провел за клуб 118 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал 15 результативных передач. Ранее играл за "Карлсруэ", "Хоффенхайм", "Штутгарт" и "Шальке". За сборную Боснии сыграл 43 матча. Обладатель Кубка Англии, двукратный обладатель Суперкубка Англии.

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