"Марсель" усилился защитником "Баварии"

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"Марсель" усилился защитником "Баварии"

Французский полузащитник мюнхенской "Баварии" Микаэль Кюизанс перешел в "Марсель", сообщает официальный сайт немецкого клуба.

"Марсель" арендовал футболиста до лета 2021 года без права последующего выкупа.

"Переход поможет Микаэлю и "Марселю". Он получит возможность регулярно выходить на поле", - сказал спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич.

21-летний Кюизанс выступает за "Баварию" с 2019 года, провел за клуб 11 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Ранее он играл за менхенгладбахскую "Боруссию".

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