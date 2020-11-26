"Марсель" установил антирекорд Лиги Чемпионов

"Марсель" уступил "Порту" со счётом 0:2 в домашней игре 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Это поражение стало для провансальцев 13-м подряд в самом престижном еврокубковом турнире.

Таким образом, "Марсель" установил новый антирекорд Лиги Чемпионов.

Ранее худшая проигрышная серия была у "Андерлехта" - 12 матчей подряд в период с 2003 по 2005 год.

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