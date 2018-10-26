"Марсель" уступил "Лацио", "Айнтрахт" победил "Аполлон"

Теги марсельлациоаполлонайнтрахт франкфурт

"Марсель" уступил "Лацио", "Айнтрахт" победил "Аполлон"

Завершились матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы в группе Н. Французский "Марсель" дома уступил итальянскому "Лацио", немецкий "Айнтрахт" на своем поле переиграл кипрский "Аполлон".

"Марсель" Франция – "Лацио" Италия - 1:3 (0:1)
Голы: Уоллес, 10 - 0:1, Кайседо, 59 - 0:2, Пайе, 86 - 1:2, Марушич, 90 - 1:3

"Марсель": Манданда, Рами, Амави (Сарр, 80), Сакаи, Камара, Луис Густаво, Строотман, Пайе, Сансон (Н`Жи, 66), Окампос, Митроглу (Жермен, 66).

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Раду, Касерес, Уоллес, Пароло, Лулич (Бериша, 62), Милинкович-Савич, Лейва (Марушич, 48), Иммобиле, Кайседо (Катальди, 74).

"Айнтрахт" Германия – "Аполлон" Кипр - 2:0 (2:0)
Голы: Костич, 13 - 1:0, Аллер, 32 - 2:0

"Айнтрахт": Реннов, Ндика, Абраам (Русс, 68), да Кошта (Виллемс, 57), Костич, Хасебе, Фернандес, де Гузман, Гачинович, Ребич (Йович, 82), Аллер.

"Аполлон": Вале, Жоау Педру, Василиу, Роберж, Кирьяку, Маркович, Сачетти, Карайол (Шембри, 46), Перейра (Селайя, 46), Папулис, Маглица (Стилиану, 67).

Положение команд: Айнтрахт - 9, Лацио - 6, Марсель, Аполлон - 1.

Не пропустите: "Милан" сенсационно проиграл "Бетису", "Дюделанж" уступил "Олимпиакосу". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 27 января

Главные новости дня: 27 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 13
2 Цюрих Цюрих 6 10
3 АЕК АЕК 6 5
4 Лудогорец Лудогорец 6 4
Группа B М О
1 Зальцбург Зальцбург 6 18
2 Селтик Селтик 6 9
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 6 7
4 Русенборг Русенборг 6 1
Группа C М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 6 11
2 Славия Прага Славия Прага 6 10
3 Бордо Бордо 6 7
4 Копенгаген Копенгаген 6 5
Группа D М О
1 Динамо Загреб Динамо Загреб 6 14
2 Фенербахче Фенербахче 6 8
3 Спартак Трнава Спартак Трнава 6 7
4 Андерлехт Андерлехт 6 3
Группа E М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 16
2 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 6 13
3 Ворскла Ворскла 6 3
4 Карабах Карабах 6 3
Группа F М О
1 Бетис Бетис 6 12
2 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 10
3 Милан Милан 6 10
4 Ф91 Дюделанж Ф91 Дюделанж 6 1
Группа G М О
1 Вильярреал Вильярреал 6 10
2 Рапид Вена Рапид Вена 6 10
3 Рейнджерс Рейнджерс 6 6
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 5
Группа H М О
1 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 6 18
2 Лацио Лацио 6 9
3 Аполлон Аполлон 6 7
4 Марсель Марсель 6 1
Группа I М О
1 Генк Генк 6 11
2 Мальме ФФ Мальме ФФ 6 9
3 Бешикташ Бешикташ 6 7
4 Сарпсборг 08 Сарпсборг 08 6 5
Группа J М О
1 Севилья Севилья 6 12
2 Краснодар Краснодар 6 12
3 Стандард Льеж Стандард Льеж 6 10
4 Акхисар Беледийе ГС Акхисар Беледийе ГС 6 1
Группа K М О
1 Динамо Киев Динамо Киев 6 11
2 Ренн Ренн 6 9
3 Астана Астана 6 8
4 Яблонец Яблонец 6 5
Группа L М О
1 Челси Челси 6 16
2 БАТЭ БАТЭ 6 9
3 Фехервар Фехервар 6 7
4 ПАОК ПАОК 6 3
Полная таблица

топ-5 тегов