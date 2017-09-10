"Марсель" уступил "Ренну"

В матче 5-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле проиграл "Ренну". У гостей голы забивали Вахби Хазри, Бенжамен Буриго и Жорис Ньяньон. Единственный мяч марсельцев на счету Моргана Сансона.

"Марсель" – "Ренн" - 1:3 (0:2)

Голы: Хазри, 2 - 0:1, Буриго, 10 - 0:2, Ньяньон, 70 - 0:3, Сансон, 87 - 1:3

"Марсель": Манданда, Рами, Эвра, Сакаи (Сарр, 38), Абденнур (Роланду, 72), Сансон, Сертич, Товен, Лопес (Замбо-Ангисса, 58), Пайет, Жермен.

"Ренн": Коубек, Бааль, Ньяньон, Траоре, Ньямси, Хазри (Мауасса, 60), Буриго, Прцич, Андре (Леа Силики, 87), Сарр, Мубеле.

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