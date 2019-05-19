"Марсель" уволит главного тренера

Руководство "Марселя" приняло решение расстаться с Руди Гарсией по окончании сезона.

Отметим, что за тур до конца Лиги 1 провансальский клуб занимает шестое место и уже не имеет шансов на попадание в еврокубки.

Гарсия тренирует "Марсель" с 2016 года. Ранее он продлил соглашение с клубом до лета 2021 года.

Напомним, что в прошлом сезоне "Марсель" под его руководством финишировал на 4-й позиции в чемпионате и добрался до финала Лиги Европы.

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