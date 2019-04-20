"Марсель" в гостях победил "Генгам" и вышел на четвёртое место в Лиге 1
В рамках 33-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на выезде обыграл "Генгам" со счётом 3:1.
В составе провансальцев отличились Луис Густаво, Лукас Окампос и Валер Жермен, гол престижа на счету Йени Нгбакото.
"Генгам" – "Марсель" - 1:3
Голы: Луис Густаво, 4 - 0:1, Окампос, 40 - 0:2, Нгбакото, 56 - 1:2, Жермен, 90 - 1:3.
"Генгам": Кейяр, Эбоа-Эбоа, Ребошу, Сорбон, Траоре, Фири (Нгбакото, 46), Ндонг, Дидо, Мергем (Менди, 75), Ру, Тюрам (Коко, 87).
"Марсель": Манданда, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Камара, Луис Густаво, Окампос, Сансон (Лопес, 84), Пайет (Стротман, 71), Товен (Радонич, 66), Жермен.
Благодаря этой победе "Марсель" поднялся на четвёртое место в турнирной таблице первенства, а "Генгам" остался на 19-й строчке.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|32
|81
|2
|Лилль
|32
|64
|3
|Лион
|33
|59
|4
|Сент-Этьен
|32
|53
|5
|Марсель
|32
|51
|6
|Монпелье
|32
|48
|7
|Реймс
|32
|48
|8
|Ницца
|32
|48
|9
|Страсбур
|32
|44
|10
|Ним
|32
|43
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Анжер
|33
|41
|13
|Бордо
|32
|38
|14
|Нант
|32
|37
|15
|Тулуза
|32
|35
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|32
|32
|18
|Дижон
|33
|28
|19
|Генгам
|32
|24
|20
|ФК Кан
|32
|23