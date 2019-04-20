"Марсель" в гостях победил "Генгам" и вышел на четвёртое место в Лиге 1

В рамках 33-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на выезде обыграл "Генгам" со счётом 3:1.

В составе провансальцев отличились Луис Густаво, Лукас Окампос и Валер Жермен, гол престижа на счету Йени Нгбакото.

"Генгам" – "Марсель" - 1:3

Голы: Луис Густаво, 4 - 0:1, Окампос, 40 - 0:2, Нгбакото, 56 - 1:2, Жермен, 90 - 1:3.

"Генгам": Кейяр, Эбоа-Эбоа, Ребошу, Сорбон, Траоре, Фири (Нгбакото, 46), Ндонг, Дидо, Мергем (Менди, 75), Ру, Тюрам (Коко, 87).

"Марсель": Манданда, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Камара, Луис Густаво, Окампос, Сансон (Лопес, 84), Пайет (Стротман, 71), Товен (Радонич, 66), Жермен.

Благодаря этой победе "Марсель" поднялся на четвёртое место в турнирной таблице первенства, а "Генгам" остался на 19-й строчке.

Не пропустите: "Лион" в домашнем матче обыграл "Анжер". | http://soccernews.ru