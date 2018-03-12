"Марсель" в концовке добился победы над "Тулузой"

В матче 29-го тура чемпионата Франции "Марсель" в гостях победила "Тулузу". Победу марсельцам принесли голы Лукаса Окампоса и Костаса Митроглу. Единственный мяч хозяев забил Ндомбе Мубеле. После этого матча "Марсель" по-прежнему занимает третье место в Лиге 1, "Тулуза" осталась на 17-й позиции.

"Тулуза" – "Марсель" - 1:2 (1:1)

Голы: Окампос, 10 - 0:1, Мубеле, 19 - 1:1, Митроглу, 78 - 1:2

"Тулуза": Лафон, Жюльен (Яго, 61), Диоп, Амьен Аду, Сомалиа, Силла (Дурмаз, 89), Имбула, Каюзак, Градель, Мубеле (Жан, 68), Саного.

"Марсель": Манданда, Роланду, Рами, Сакаи, Сарр, Замбо-Ангисса (Амави, 59), Луис Густаво, Сансон (Пайет, 72), Лопес, Окампос, Жермен (Митроглу, 78).

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