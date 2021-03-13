"Марсель" в концовке дожал "Брест"

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"Марсель" в концовке дожал "Брест"Завершился матч в рамках 29-го тура французской Лиги 1 между "Марселем" и "Брестом". Хозяева поля лишь в конце встречи окончательно сломи сопротивление соперника и одержали победу со счетом 3:1. "Провансальцы" поднялись на 5 место в турнирной таблице, набрав 45 очков. У гостей 34 балла и 13 строчка в Чемпионате Франции.

"Марсель" - "Брест" 3:1 (1:0)

Голы: Милик, 45+1 - 1:0, Брассье, 71 - 1:1, Товен, 88 - 2:1, Кюизанс, 90+3 - 3:1

"Марсель": Манданда, Нагатомо (Сакаи, 66), Альваро Гонсалес (Луис Энрике, 77), Балерди, Камара, Пайет (Кюизанс, 84), Товен, Чалета-Цар, Кауи (Гуйе, 46), Лирола, Милик (Бенедетто, 84).

"Брест": Ларсоннер, Пьер-Габриэль, Перро, Брассье, Шардонне, Февр, Жан Лукас, Ласн (Кардона, 63), Ле Дуарон (Фадига, 63), Мунье, Шарбонье (Белькебла, 77).

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