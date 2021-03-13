"Марсель" в концовке дожал "Брест"
Завершился матч в рамках 29-го тура французской Лиги 1 между "Марселем" и "Брестом". Хозяева поля лишь в конце встречи окончательно сломи сопротивление соперника и одержали победу со счетом 3:1. "Провансальцы" поднялись на 5 место в турнирной таблице, набрав 45 очков. У гостей 34 балла и 13 строчка в Чемпионате Франции.
"Марсель" - "Брест" 3:1 (1:0)
Голы: Милик, 45+1 - 1:0, Брассье, 71 - 1:1, Товен, 88 - 2:1, Кюизанс, 90+3 - 3:1
"Марсель": Манданда, Нагатомо (Сакаи, 66), Альваро Гонсалес (Луис Энрике, 77), Балерди, Камара, Пайет (Кюизанс, 84), Товен, Чалета-Цар, Кауи (Гуйе, 46), Лирола, Милик (Бенедетто, 84).
"Брест": Ларсоннер, Пьер-Габриэль, Перро, Брассье, Шардонне, Февр, Жан Лукас, Ласн (Кардона, 63), Ле Дуарон (Фадига, 63), Мунье, Шарбонье (Белькебла, 77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13