"Марсель" в меньшинстве удержал победу над "Лионом"
В рамках 13-го тура французской Лиги 1 "Марсель" одержал победу над "Лионом".
Таким образом, провансальцы поднялись на второе место, однако отставание от лидирующего ПСЖ составляет 8 очков. "Лион" идет на 14-м месте, имея в активе 16 очков.
"Марсель" - "Лион" 2:1
Голы: Пайе (пен), 18 - 1:0, Пайе, 39 - 2:0, Дембеле, 59 - 2:1
"Марсель": Манданда, Альваро Гонсалес, Амави, Чалета-Цар, Камара, Лопес (Кауи, 88), Сансон, Пайет (Жермен, 78), Ронжье, Сарр, Бенедетто (Стротман, 66).
"Лион": Антони Лопеш, Коне, Дюбуа, Андерсен, Денайер, Рен-Аделаид (Жан Лукас, 46), Ауар (Шерки, 57), Траоре (Терье, 73), Тиаго Мендес, Корне, Дембеле.
Удаление: Альваро Гонсалес (64).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|13
|30
|2
|Марсель
|13
|22
|3
|Анжер
|13
|21
|4
|Сент-Этьен
|13
|21
|5
|Лилль
|13
|19
|6
|Монпелье
|13
|19
|7
|Бордо
|13
|19
|8
|Реймс
|13
|19
|9
|Нант
|13
|19
|10
|Ренн
|12
|18
|11
|Монако
|13
|18
|12
|Брест
|13
|17
|13
|Ницца
|13
|17
|14
|Лион
|13
|16
|15
|Амьен
|13
|16
|16
|Страсбур
|13
|15
|17
|Метц
|13
|13
|18
|Дижон
|13
|12
|19
|Тулуза
|13
|12
|20
|Ним
|12
|11