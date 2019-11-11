"Марсель" в меньшинстве удержал победу над "Лионом"

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"Марсель" в меньшинстве удержал победу над "Лионом"

В рамках 13-го тура французской Лиги 1 "Марсель" одержал победу над "Лионом".

Таким образом, провансальцы поднялись на второе место, однако отставание от лидирующего ПСЖ составляет 8 очков. "Лион" идет на 14-м месте, имея в активе 16 очков.

"Марсель" - "Лион" 2:1

Голы: Пайе (пен), 18 - 1:0, Пайе, 39 - 2:0, Дембеле, 59 - 2:1

"Марсель": Манданда, Альваро Гонсалес, Амави, Чалета-Цар, Камара, Лопес (Кауи, 88), Сансон, Пайет (Жермен, 78), Ронжье, Сарр, Бенедетто (Стротман, 66).

"Лион": Антони Лопеш, Коне, Дюбуа, Андерсен, Денайер, Рен-Аделаид (Жан Лукас, 46), Ауар (Шерки, 57), Траоре (Терье, 73), Тиаго Мендес, Корне, Дембеле.

Удаление: Альваро Гонсалес (64).

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3 Анжер Анжер 13 21
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