"Марсель" в ярком матче разгромил "Анжер"

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"Марсель" в ярком матче разгромил "Анжер"

Фото: инстаграм "Марселя"\Автор неизвестен

"Марсель" в матче 23-го тура Лиги 1 обыграл "Анжер".

"Марсель" - "Анжер" - 5:2

Голы: Фюльжени, 8 - 0:1, Бенталеб, 11 - 0:2, Милик, 18 - 1:2, Жерсон, 21 - 2:2, Милик, 70 - 3:2, Милик, 78 - 4:2, Ундер, 85 - 5:2.

"Марсель" - Лопес, Лирола, Салиба, Балерди, Колашинац (Луан Перес, 64), Гендузи, Камара (Ронжье, 67), Жерсон, Пайет (Харит, 82), Бакамбу (Ундер, 64), Милик.

"Анжер" - Петкович, Траоре (Тома, 64), Манко, Менди, Думбия, Кабо (Перейра Лаже, 56), Мангани, Бенталеб (Капель, 90), Унаи, Буфаль, Фюльжени (Нинга, 90).

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