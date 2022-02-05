"Марсель" в ярком матче разгромил "Анжер"
Фото: инстаграм "Марселя"\Автор неизвестен
"Марсель" в матче 23-го тура Лиги 1 обыграл "Анжер".
"Марсель" - "Анжер" - 5:2
Голы: Фюльжени, 8 - 0:1, Бенталеб, 11 - 0:2, Милик, 18 - 1:2, Жерсон, 21 - 2:2, Милик, 70 - 3:2, Милик, 78 - 4:2, Ундер, 85 - 5:2.
"Марсель" - Лопес, Лирола, Салиба, Балерди, Колашинац (Луан Перес, 64), Гендузи, Камара (Ронжье, 67), Жерсон, Пайет (Харит, 82), Бакамбу (Ундер, 64), Милик.
"Анжер" - Петкович, Траоре (Тома, 64), Манко, Менди, Думбия, Кабо (Перейра Лаже, 56), Мангани, Бенталеб (Капель, 90), Унаи, Буфаль, Фюльжени (Нинга, 90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13