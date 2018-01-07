"Марсель" - "Валансьен" - 0:0, до. вр. - 1:0 (обзор)

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"Марсель" - "Валансьен" - 0:0, до. вр. - 1:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 1/32 финала кубка Франции, в котором "Марсель" только в дополнительное время обыграл "Валансьен".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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