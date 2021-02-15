"Марсель" вдевятером удержал ничью в матче с "Бордо"
В рамках 25-го тура французской Лиги 1 "Бордо" не смог одержать победу над "Марселем".
Отметим, что с 59-й минуты гости играли вдевятером.
"Марсель" смог подняться на девятое место, "Бордо" остается 11-м.
"Бордо" - "Марсель" 0:0
"Бордо": Костиль, Бенито, Косьельни, Бесс, Кватенг (Лаку, 84), Башич (Зеркан, 38), Адли, Бен-Арфа, Сери (де Превиль, 64), Уден (Калу, 84), Хван Ый Чжо.
"Марсель": Манданда, Лирола, Камара, Нагатомо, Балерди, Кюизанс (Нтчам, 63), Ронжье, Гуйе, Товен (Перрен, 60), Жермен (Дьенг, 84), Бенедетто.
Удаления: Балерди (55), Бенедетто (59).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13