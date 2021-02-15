"Марсель" вдевятером удержал ничью в матче с "Бордо"

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"Марсель" вдевятером удержал ничью в матче с "Бордо"

В рамках 25-го тура французской Лиги 1 "Бордо" не смог одержать победу над "Марселем".

Отметим, что с 59-й минуты гости играли вдевятером.

"Марсель" смог подняться на девятое место, "Бордо" остается 11-м.

"Бордо" - "Марсель" 0:0

"Бордо": Костиль, Бенито, Косьельни, Бесс, Кватенг (Лаку, 84), Башич (Зеркан, 38), Адли, Бен-Арфа, Сери (де Превиль, 64), Уден (Калу, 84), Хван Ый Чжо.

"Марсель": Манданда, Лирола, Камара, Нагатомо, Балерди, Кюизанс (Нтчам, 63), Ронжье, Гуйе, Товен (Перрен, 60), Жермен (Дьенг, 84), Бенедетто.

Удаления: Балерди (55), Бенедетто (59).

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