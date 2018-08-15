"Марсель" включился в борьбу за Дзадзу

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"Марсель" включился в борьбу за Дзадзу

"Марсель" включился в борьбу за нападающего "Валенсии" Симоне Дзадзу, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, провансальский клуб рассчитывает арендовать 27-летнего итальянца с правом последующего выкупа.

Отмечается, что "Марсель" уже согласовал с Дзадзой условия личного контракта и теперь ведёт переговоры с "Валенсией" о деталях трансфера.

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